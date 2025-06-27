В Мексике задержали судно с более чем 3,5 т кокаина на борту

ВМС Мексики задержали принадлежащее наркоторговцам судно, на борту которого находилось более 3,5 т кокаина. Об этом рассказал министр общественной безопасности и защиты граждан Омар Гарсиа Харфуш в соцсети Х, сообщает ТАСС.

"Министерство ВМС перехватило полупогружное судно у берегов штата Герреро, на борту которого находилось более 3,5 т кокаина. Были задержаны трое иностранных граждан", - отметил Омар Гарсиа Харфуш.

Он также указал, что с начала октября 2024 года, когда в Мексике приступило к работе правительство президента Клаудии Шейнбаум, в ходе операций на море было изъято в общей сложности 44,8 т кокаина. "Удалось предотвратить попадание на улицы более 7 млн доз этого наркотика", - резюмировал министр.