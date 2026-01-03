3.71 BYN
2.90 BYN
3.42 BYN
В МИД Ирана готовность Вашингтона помогать протестующим назвали безрассудством
Автор:Редакция news.by
Послание Трампа о готовности Вашингтона оказать содействие протестующим в Иране безрассудно и опасно, заявил глава МИД Ирана. Ранее Трамп назвал участников выступлений мирными протестующими и сообщил, что США готовы оказать им помощь, если их будут убивать.
Сообщается, что число погибших во время протестов увеличилось до 7, а количество пострадавших до 17. Радикалы бросали камни в сторону административных зданий и банков, у некоторых было оружие.
Беспорядки в Иране начались из-за падения курса риала. Глава иранского МИД добавил, что вооруженные силы страны находятся в состоянии готовности и "точно знают, куда направить оружие в случае любого посягательства на суверенитет Ирана".