В МИД Ирана готовность Вашингтона помогать протестующим назвали безрассудством

Послание Трампа о готовности Вашингтона оказать содействие протестующим в Иране безрассудно и опасно, заявил глава МИД Ирана. Ранее Трамп назвал участников выступлений мирными протестующими и сообщил, что США готовы оказать им помощь, если их будут убивать.

Сообщается, что число погибших во время протестов увеличилось до 7, а количество пострадавших до 17. Радикалы бросали камни в сторону административных зданий и банков, у некоторых было оружие.