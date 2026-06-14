В Министерстве умного управления Латвии отчитались о тратах на приграничье

Латвийское Министерство умного управления и регионального развития отчиталось о тратах на укрепление восточных рубежей.

Цифры впечатляют: на границу с Россией и Беларусью потратили 351 млн евро. Официально Рига заявляет о возведении 280 км "гиперзабора", 5 центров управления катастрофами и неких военных объектов.

Однако если заглянуть в финансовые отчеты внимательнее, под соусом "обороны от соседей" латвийские чиновники банально латают дыры в бюджете. В смету приграничной безопасности умудрились вписать утепление старых зданий, расходы на пропаганду и даже закупку школьных электробусов.