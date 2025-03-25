В многоэтажке в Махачкале прогремел сильный взрыв

В многоквартирном доме в Махачкале произошел взрыв. По предварительным данным, взорвался газ, сообщает РИА Новости.

"В многоквартирном доме в микрорайоне Редукторный произошел пожар. Предварительно, взорвался газ в одной из квартир", - сказал собеседник агентства.

Это произошло на улице Гапцахской, 14, на седьмом этаже 14-этажного дома, уточнили в МЧС. По данным ведомства, пострадали два человека, одного из них доставили в больницу. Всего из дома эвакуировали 150 человек.

Открытое горение уже ликвидировали. Взрыв частично повредил окна в пяти соседних многоэтажках и 50 припаркованных во дворе автомобилей.

В мэрии Махачкалы заявили, что дом еще не введен в эксплуатацию и жильцов там быть не должно. Кроме того, эта многоэтажка входит в реестр незаконно возведенных.

Власти города заверили, что всем пострадавшим окажут необходимую помощь.