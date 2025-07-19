В Молдове сняли с выборов оппозиционный пророссийский блок "Победа". Его представители намерены обжаловать решение Центризбиркома, но перспективы такого иска практически отсутствуют: власти в борьбе со своими противниками опираются на полную поддержку ЕС и соседней Румынии.

В вину блоку "Победа" вменили их позицию по вопросу приднестровского урегулирования, а также в связи с украинским конфликтом.

Пророссийские настроения в Молдове традиционно сильны: на выборах в парламент, которые пройдут 28 сентября, оппозиция имела реальные шансы взять власть. В Кишиневе, однако, прибегли к широко используемому в Европе "румынскому сценарию". Он предполагает бессудное и беззаконное удаление противника с политического поля.