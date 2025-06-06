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В Москве под днищем автомобиля обнаружен подозрительный предмет
В Москве под днищем автомобиля обнаружен подозрительный предметnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3a9b4f0-94d2-420e-ae5c-14584b9882dd/conversions/8d3211b2-8b9f-4c69-8a0b-957489818390-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3a9b4f0-94d2-420e-ae5c-14584b9882dd/conversions/8d3211b2-8b9f-4c69-8a0b-957489818390-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3a9b4f0-94d2-420e-ae5c-14584b9882dd/conversions/8d3211b2-8b9f-4c69-8a0b-957489818390-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3a9b4f0-94d2-420e-ae5c-14584b9882dd/conversions/8d3211b2-8b9f-4c69-8a0b-957489818390-xl-___webp_1920.webp 1920w
Подозрительный предмет найден под днищем авто на Молодогвардейской улице в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
"На Молодогвардейской улице под днищем припаркованного автомобиля обнаружен подозрительный предмет. Место оцепили в целях безопасности", - сказал собеседник агентства.
По его словам, там работают специалисты силовых ведомств, включая кинологов.
Ранее сообщалось, что сотрудники силовых ведомств проверяют автомобиль, припаркованный у дома на улице Леси Украинки в Москве, из-за подозрительного предмета под ним.