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В Москве под днищем автомобиля обнаружен подозрительный предмет

В Москве под днищем автомобиля обнаружен подозрительный предмет

Подозрительный предмет найден под днищем авто на Молодогвардейской улице в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"На Молодогвардейской улице под днищем припаркованного автомобиля обнаружен подозрительный предмет. Место оцепили в целях безопасности", - сказал собеседник агентства.

По его словам, там работают специалисты силовых ведомств, включая кинологов.

Ранее сообщалось, что сотрудники силовых ведомств проверяют автомобиль, припаркованный у дома на улице Леси Украинки в Москве, из-за подозрительного предмета под ним.

Москва