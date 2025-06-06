В Москве под днищем автомобиля обнаружен подозрительный предмет

Подозрительный предмет найден под днищем авто на Молодогвардейской улице в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"На Молодогвардейской улице под днищем припаркованного автомобиля обнаружен подозрительный предмет. Место оцепили в целях безопасности", - сказал собеседник агентства.

По его словам, там работают специалисты силовых ведомств, включая кинологов.