В Москве в ЖК "Алые паруса" прогремел взрыв

В результате взрыва неустановленного устройства в холле дома в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы пострадали четверо, один погиб. Об этом сообщает РИА Новости.

"При взрыве в холле 29-этажного дома в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице, по уточненной информации, погиб один человек и четверо пострадали", - сказал представитель экстренных служб Москвы.

Территорию около дома оцепили, там работают правоохранители, возле здания стоят несколько машин МЧС и скорой помощи и находятся сотрудники Росгвардии. На место прилетел вертолет Московского авиационного центра, обычно использующийся для эвакуации пострадавших.

Расположенный неподалеку торговый центр "Щука" закрыли, но станция метро "Щукинская" работает штатно.

Как рассказала одна из очевидиц, после взрыва из дома эвакуировали сотрудников расположенных там организаций.

По информации правоохранителей, целью взрыва в ЖК "Алые паруса" было покушение на убийство. Кто его организовал, устанавливается.

Столичный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело. Следователи и криминалисты вместе с оперативниками осматривают место происшествия. Прокуратура Москвы взяла расследование на контроль.

На место выехали также руководитель московского управления СК Андрей Стрижов и прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев.