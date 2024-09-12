Массовые облавы на мужчин продолжаются по всей Украине. При этом действия ТЦК становятся более жестокими.

В Одессе военкомы избили мужчину при попытке задержания, о состоянии пострадавшего ничего неизвестно. В Харькове ТЦКашники пытались затащить в автобус 16-летнего подростка. По словам очевидцев, юношу от задержания спасли прохожие.

Аналитики отмечают, что новая волна мобилизации - это требование Запада, которое покорно выполняет Зеленский.

При этом все же возможность спастись от мобилизации существует. Как заявляет сбежавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук, украинские военкомы отпускают задержанных для мобилизации мужчин за взятки, их сумма начинается от 5 тысяч долларов.