В ООН призвали к расследованию всех случаев насилия в отношении журналистов в Лос-Анджелесе

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Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призывает к расследованию всех случаев насилия со стороны американских правоохранителей в отношении журналистов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление официального представителя УВКПЧ Сейфа Маганго.

Сейф Маганго отметил, что ООН следит за развитием событий в Лос-Анджелесе, призывает к защите свободы прессы и расследованию всех случаев насилия в отношении сотрудников СМИ.

"Мы следим за развитием событий в Лос-Анджелесе. Право на мирный протест, как и свобода прессы, должны быть защищены. Любое нарушение прав человека в отношении журналистов или мирных протестующих должно быть расследовано, а виновные привлечены к ответственности", - заявил представитель ООН.

Как стало известно ранее, сразу несколько иностранных журналистов пострадали во время освещения протестов в Лос-Анджелесе. В частности, австралийский телеканал 9News сообщил, что его репортер Лорен Томаси, освещавшая уличные протесты, получила травму от попадания в ногу резиновой пули, выпущенной одним из американских полицейских. Телеканал также опубликовал кадры, на которых запечатлен момент выстрела.

Репортер китайского информационного агентства "Синьхуа" также получил травму от резиновой пули. Кроме того, он был поражен слезоточивым газом. Китайское информагентство разместило фото, где репортер показывает шрам на ноге, оставленный от пули.

Пулевое ранение в бедро получил британский фотожурналист Ник Стерн. Как сообщило издание The Guardian, фотографу из-за полученной травмы даже понадобилась экстренная операция. Корреспондент РИА Новости, освещающий события в Лос-Анджелесе, пострадал от слезоточивого газа, который полиция применила 10 июня.