В ООН высоко оценили роль Беларуси в противодействии торговле людьми

В ООН высоко оценили роль Беларуси в консолидации международных усилий по противодействию торговле людьми.

30 июня в Вене состоялась встреча начальника главного управления многосторонней дипломатии МИД Беларуси Ирины Величко с директором Департамента по вопросам реализации международных договоров Управления ООН по наркотикам и преступности Джоном Брандолино. Он отметил плодотворный характер многолетнего сотрудничества с Беларусью.

Кроме того, стороны заявили о наличии хорошего потенциала и перспективных направлений для дальнейшего расширения взаимодействия.