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В ООН высоко оценили роль Беларуси в противодействии торговле людьми
Автор:Редакция news.by
В ООН высоко оценили роль Беларуси в консолидации международных усилий по противодействию торговле людьми.
30 июня в Вене состоялась встреча начальника главного управления многосторонней дипломатии МИД Беларуси Ирины Величко с директором Департамента по вопросам реализации международных договоров Управления ООН по наркотикам и преступности Джоном Брандолино. Он отметил плодотворный характер многолетнего сотрудничества с Беларусью.
Кроме того, стороны заявили о наличии хорошего потенциала и перспективных направлений для дальнейшего расширения взаимодействия.
В рамках визита в Вену Величко также провела рабочую встречу с заместителем специального представителя ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми Жан-Бенуа Мане.