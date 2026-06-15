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В Пакистане военный самолет упал на жилой сектор
Автор:Редакция news.by
На северо-западе Пакистана потерпел крушение учебно-тренировочный самолет ВВС страны. Воздушное судно, выполнявшее плановый полет, упало на жилые дома в округе Мардан.
Оба пилота погибли на месте. На земле травмы различной степени тяжести получили трое местных жителей.
Спасательные службы оперативно оцепили район и приступили к разбору завалов. Крушение привело к частичному разрушению нескольких жилых построек.
Штаб ВВС Пакистана сформировал специальную комиссию для установления причин аварии. Одна из версий - техническая неисправность бортовых систем.