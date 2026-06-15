В Пакистане военный самолет упал на жилой сектор

На северо-западе Пакистана потерпел крушение учебно-тренировочный самолет ВВС страны. Воздушное судно, выполнявшее плановый полет, упало на жилые дома в округе Мардан.

Оба пилота погибли на месте. На земле травмы различной степени тяжести получили трое местных жителей.

Спасательные службы оперативно оцепили район и приступили к разбору завалов. Крушение привело к частичному разрушению нескольких жилых построек.