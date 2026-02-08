3.73 BYN
2.87 BYN
3.38 BYN
В Пакистане задержан организатор теракта в Исламабаде и его пособники
Автор:Редакция news.by
В Пакистане задержан организатор теракта около мечети в Исламабаде, а также его пособники. Всего под стражу взяли четырех человек. В ходе ареста боевиков погиб один полицейский, еще несколько получили ранения. Уточняется, что организатор нападения был связан с террористической группировкой "Исламское государство" и прошел подготовку в Афганистане.
Напомним, взрыв в Исламабаде прогремел в пятницу, 6 февраля. Погиб 31 человек, около 170 получили ранения. Взрывное устройство привел в действие смертник во время пятничной молитвы.