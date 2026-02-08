В Пакистане задержан организатор теракта в Исламабаде и его пособники

В Пакистане задержан организатор теракта около мечети в Исламабаде, а также его пособники. Всего под стражу взяли четырех человек. В ходе ареста боевиков погиб один полицейский, еще несколько получили ранения. Уточняется, что организатор нападения был связан с террористической группировкой "Исламское государство" и прошел подготовку в Афганистане.