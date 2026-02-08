Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Пакистане задержан организатор теракта в Исламабаде и его пособники

В Пакистане задержан организатор теракта около мечети в Исламабаде, а также его пособники. Всего под стражу взяли четырех человек. В ходе ареста боевиков погиб один полицейский, еще несколько получили ранения. Уточняется, что организатор нападения был связан с террористической группировкой "Исламское государство" и прошел подготовку в Афганистане.

Напомним, взрыв в Исламабаде прогремел в пятницу, 6 февраля. Погиб 31 человек, около 170 получили ранения. Взрывное устройство привел в действие смертник во время пятничной молитвы.

Разделы:

В миреБлижний Восток

Теги:

терактПакистан