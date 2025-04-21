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В Пакистане заявили о планах Индии нанести удар по стране в течение 24-36 часов

В Пакистане заявили о планах Индии нанести удар по стране в течение 24-36 часов

Индия планирует нанести военный удар по Пакистану в течение ближайших 24-36 часов на фоне обострения отношений между странами после теракта в индийском регионе Джамму и Кашмир, с таким утверждением выступил пакистанский министр информации Аттаулла Тарар. Об этом пишет РИА Новости.

"Пакистан располагает достоверной информацией о том, что Индия намеревается нанести военный удар в течение ближайших 24-36 часов, используя инцидент в Пахалгаме в качестве ложного предлога", - написал он в соцсети X.

ИндияПакистан