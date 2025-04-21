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В Пакистане заявили о планах Индии нанести удар по стране в течение 24-36 часов
В Пакистане заявили о планах Индии нанести удар по стране в течение 24-36 часовnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9faa7e0c-7307-4bdd-9368-251d25deb77b/conversions/eba83da7-0894-405e-b611-4a5f263bce61-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9faa7e0c-7307-4bdd-9368-251d25deb77b/conversions/eba83da7-0894-405e-b611-4a5f263bce61-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9faa7e0c-7307-4bdd-9368-251d25deb77b/conversions/eba83da7-0894-405e-b611-4a5f263bce61-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9faa7e0c-7307-4bdd-9368-251d25deb77b/conversions/eba83da7-0894-405e-b611-4a5f263bce61-xl-___webp_1920.webp 1920w
Индия планирует нанести военный удар по Пакистану в течение ближайших 24-36 часов на фоне обострения отношений между странами после теракта в индийском регионе Джамму и Кашмир, с таким утверждением выступил пакистанский министр информации Аттаулла Тарар. Об этом пишет РИА Новости.
"Пакистан располагает достоверной информацией о том, что Индия намеревается нанести военный удар в течение ближайших 24-36 часов, используя инцидент в Пахалгаме в качестве ложного предлога", - написал он в соцсети X.