В Париже из-за аномальной жары скончались более 50 человек за сутки

В Париже из-за аномальной жары за сутки скончались более 50 человек. По данным телеканала BFMTV, у 25-ти из них причиной смерти стал сердечный приступ.



Жаркий циклон накрыл всю Европу, подняв столбики термометров в столице Франции до критических 44 градусов. Из-за экстремальных температур в 58-ми департаментах страны введен высший, красный уровень опасности.



Власти призывают жителей не выходить на улицу без крайней необходимости. В столице Франции запретили продажу алкоголя в общественных местах в попытках снизить число случаев остановки сердца. Ученые уже назвали волну жары в Европе сильнейшей за всю историю наблюдений.