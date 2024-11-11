В Подмосковье предотвратили теракт

В Московской области предотвратили покушение на руководителя одного из оборонно-промышленных предприятий, которое планировали украинские спецслужбы, сообщил Центр общественных связей ФСБ. Об этом пишет РИА Новости.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт в Московской области, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Российской Федерации, выпускающего продукцию для Министерства обороны", - говорится в релизе.

Сотрудники ФСБ задержали семерых россиян - жителей Подмосковья, Свердловской области и Пермского края, их них трое несовершеннолетних. По данным ведомства, эти люди планировали заложить под автомобиль топ-менеджера самодельную бомбу, для чего вели наблюдения за местом стоянки машины. Компоненты для взрывного устройства они получили через тайник.

Деятельность злоумышленников координировали сотрудники спецслужб Украины через зарубежные мессенджеры, что подтверждается данными в их телефонах, добавили в ФСБ.

"В настоящее время члены группы дают признательные показания и сотрудничают со следствием", - подчеркнули в спецслужбе.

На видео, опубликованном ФСБ, один из задержанных признался, что ему обещали 500 тысяч рублей, но денег он не получил. По словам фигурантом, поручения им давали по переписке. Так они получили адрес стоянки, где находилась машина, и инструкции, как избегать камер, как установить бомбу и как запутать следы. Все ключевые действия преступники должны были фиксировать на фото для отчета перед кураторами.