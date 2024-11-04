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В Польше до сих пор не могут восстановить районы, пострадавшие от сентябрьского наводнения
В Польше до сих пор не могут восстановить районы, которые разорил паводок еще в сентябре. Местные власти не только не спешат с помощью, но и скрывают реальные масштабы катастрофы.
По официальным данным наводнение унесло жизни 9 человек, по неофициальным - 20. Также стихией уничтожено 11,5 тыс. домов и сотни социальных объектов. Еврокомиссия согласилась открыть Варшаве доступ к 5 млрд евро. Однако финансы на восстановление в пострадавшие локации так и не поступили.
Всего режим стихийного бедствия в связи с приходом паводка был объявлен в 28 районах Польши. Власти довольно быстро нашли виновных: ими объявили бобров, которые якобы повредили плотины. При этом миллионы долларов идут на помощь Украине и закапываются в бессмысленный "Восточный щит".
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