В Польше до сих пор не могут восстановить районы, пострадавшие от сентябрьского наводнения

В Польше до сих пор не могут восстановить районы, которые разорил паводок еще в сентябре. Местные власти не только не спешат с помощью, но и скрывают реальные масштабы катастрофы.

По официальным данным наводнение унесло жизни 9 человек, по неофициальным - 20. Также стихией уничтожено 11,5 тыс. домов и сотни социальных объектов. Еврокомиссия согласилась открыть Варшаве доступ к 5 млрд евро. Однако финансы на восстановление в пострадавшие локации так и не поступили.