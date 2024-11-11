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В Польше объявили борьбу за сливочное масло, неприятный сюрприз автомобилистам приготовила Литва
Потребительская паника в Польше. Власти страны объявили всенародную борьбу за доступность сливочного масла.
Серый кардинал оппозиции Качиньский высмеивает правительство в связи с подорожанием этого продукта. Он публикует посты про то, как хранит масло в сейфе: дескать, теперь это такая ценность, что того и гляди украдут.
Действительно, цены в магазинах на этот товар выросли за год на 49 %. Правительство распорядилось распечатать стратегические запасы сливочного масла - есть, оказывается, и такие. Предполагается, что это позволит сбить ажиотаж на рынке. Пока потребительскую панику успокоить не очень получается: кое-где на масло устанавливают заоблачные цены, а в прочих магазинах оно просто исчезло с прилавков.
Власти Литвы вводят новый налог на горючее
Литовские власти приготовили малоприятный сюрприз автомобилистам. С 1 января цены на бензин вырастут здесь на 16 евроцентов, а розничная стоимость дизеля на 8 центов.
Сумма лишь кажется небольшой: каждая заправка будет обходиться водителям в лишние 6-10 евро. К тому же это неизбежно повлечет за собой всплеск потребительской инфляции, ведь в цене товаров присутствует транспортная составляющая. Причина подорожания в новом налоге, который вводит с будущего года правительство Литвы.
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