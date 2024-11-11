Потребительская паника в Польше. Власти страны объявили всенародную борьбу за доступность сливочного масла.



Серый кардинал оппозиции Качиньский высмеивает правительство в связи с подорожанием этого продукта. Он публикует посты про то, как хранит масло в сейфе: дескать, теперь это такая ценность, что того и гляди украдут.



Действительно, цены в магазинах на этот товар выросли за год на 49 %. Правительство распорядилось распечатать стратегические запасы сливочного масла - есть, оказывается, и такие. Предполагается, что это позволит сбить ажиотаж на рынке. Пока потребительскую панику успокоить не очень получается: кое-где на масло устанавливают заоблачные цены, а в прочих магазинах оно просто исчезло с прилавков.