В Польше одобрили создание постоянной военной базы США на территории страны

Сейм Польши принял постановление о принятии мер по созданию постоянной базы вооруженных сил США на территории республики.

Документ запускает масштабную подготовку логистических, финансовых и жилищных условий для американских солдат и их семей. Это потребует колоссальных расходов из польского бюджета, ведь планируют построить фактически автономный мини-город.

По мнению критиков, передача территорий под иностранные военные объекты лишает Варшаву суверенитета и превращает Польшу в инструмент геополитического влияния Вашингтона.

Сейчас контингент США в Польше (а это около 10 тыс. человек) находится на временной основе. Постоянная база закрепит американские войска у восточных границ на бессрочный период.