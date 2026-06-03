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В Польше призвали вернуть Украине звания "Городов-спасителей" в знак протеста
Автор:Редакция news.by
В Польше не стихает негодование по поводу героизации Киевом военных преступников. Мэры городов Хелм и Пшемысль обратились к жителям с вопросом: следует ли вернуть Украине полученные от нее звания "Городов-спасителей" в знак протеста?
В заявлении подчеркивается, что подобные награды имеют смысл, только когда они основаны на честности, правде и взаимном уважении между народами. А решение Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ имя "Героев УПА" это отрицает.
Навроцкий также предложил лишить Зеленского высшей государственной награды Польши - ордена Белого орла.