В Польше призвали вернуть Украине звания "Городов-спасителей" в знак протеста

В Польше не стихает негодование по поводу героизации Киевом военных преступников. Мэры городов Хелм и Пшемысль обратились к жителям с вопросом: следует ли вернуть Украине полученные от нее звания "Городов-спасителей" в знак протеста?

В заявлении подчеркивается, что подобные награды имеют смысл, только когда они основаны на честности, правде и взаимном уважении между народами. А решение Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ имя "Героев УПА" это отрицает.