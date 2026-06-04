В Польше продлевают ограничения на полеты у границы с Беларусью и Украиной

В Польше объявили о масштабных ограничениях на использование воздушного пространства в районах, которые граничат с Беларусью и Украиной.

Мера была введена в марте, однако срок ее действия истекает 9 июня. С 10 июня особый режим продлевают.

Зона запрета охватывает территорию от уровня земли до высоты примерно 3 км и не распространяется на пассажирские самолеты, выполняющие полеты на больших высотах.

Ночью, согласно ограничению, будет действовать полный запрет на полеты. За исключением военной авиации, а также отдельных, заранее согласованных с властями рейсов. В дневные часы небо над приграничной полосой останется открытым лишь для военных самолетов, санавиации, поисково-спасательных групп и определенных типов беспилотников.