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В Польше состоятся военные маневры с участием НАТО в ответ на учения "Запад-2025"
В Польше состоятся военные маневры с участием НАТО в ответ на учения "Запад-2025"news.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7acca095-d480-445c-8283-0078f2d52cf9/conversions/1df30649-fcc6-4f8f-aa9b-80a4e2ac1838-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7acca095-d480-445c-8283-0078f2d52cf9/conversions/1df30649-fcc6-4f8f-aa9b-80a4e2ac1838-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7acca095-d480-445c-8283-0078f2d52cf9/conversions/1df30649-fcc6-4f8f-aa9b-80a4e2ac1838-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7acca095-d480-445c-8283-0078f2d52cf9/conversions/1df30649-fcc6-4f8f-aa9b-80a4e2ac1838-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Польше проведут военные маневры с участием НАТО с целью ответа на белорусско-российские учения "Запад-2025". Такое заявление сделал заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, сообщает БЕЛТА со ссылкой на польские СМИ.
"Мы организуем в Польше военные учения с участием войск НАТО, пропорциональные российско-белорусским силам, использовавшимся во время запланированных на сентябрь маневров "Запад-2025", - сказал он.
Ранее министр обороны России Андрей Белоусов на встрече с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным заявил, что совместные белорусско-российские учения "Запад-2025" носят сугубо оборонительный характер.