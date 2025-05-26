В Польше состоятся военные маневры с участием НАТО в ответ на учения "Запад-2025"

В Польше проведут военные маневры с участием НАТО с целью ответа на белорусско-российские учения "Запад-2025". Такое заявление сделал заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, сообщает БЕЛТА со ссылкой на польские СМИ.

"Мы организуем в Польше военные учения с участием войск НАТО, пропорциональные российско-белорусским силам, использовавшимся во время запланированных на сентябрь маневров "Запад-2025", - сказал он.