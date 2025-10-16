В польском Сейме вспыхнул скандал из-за фигуранта дела "Северных потоков"

В Сейме Польши разгорелся конфликт из-за дела украинского гражданина, которого Германия подозревает в причастности к подрыву "Северных потоков". Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на агентство PAP.

В частности, щекотливая ситуация произошла на заседании Комитета по вопросам юстиции, который должен был рассмотреть проект закона о бюджете на 2026 год, касающийся таких вопросов, как Конституционный трибунал и Верховный суд. Заседание было перенесено.

Депутат от оппозиционной партии "Право и справедливость" (ПиС) Павел Яблоньский потребовал перенести обсуждение бюджета судов, так как ранее было отменено запланированное заседание специального подкомитета. Яблоньский добавил, что главе Комитета по вопросам юстиции Павлу Слизу было поручено связаться с председателем подкомитета Павлом Суским, чтобы договориться о другой дате заседания.

"Это очень важно, потому что туда была внесена очень срочная поправка о блокировании экстрадиции Владимира З., того самого, которого немцы хотят, чтобы мы выдали им за уничтожение "Северного потока", - привел аргумент депутат от партии "ПиС".

Согласно протоколу голосования, опубликованному Яблоньским, 15 депутатов проголосовали за прекращение заседания комитета, 13 - против, 9 воздержались.

Одним из депутатов, не принявших участие в голосовании, был Томаш Зимох. Он сообщил, что не получил бюллетень. Через несколько мгновений после окончания голосования парламентские микрофоны уловили голос Павла Слиза, который в резких выражениях обвинил бывшего депутата от группы "Польша 2050" провале голосования. "Это из-за этого чертового Зимоха", - сказал Слиз.

Как отмечает PAP, в разгар споров о переносе заседания депутат парламента Славомир Цвик (парламентская группа "Польша 2050") призвал депутатов от партии "Право и справедливость" пройти алкотест. Представители партии "ПиС" в свою очередь потребовали пройти алкотест самому Цвику.

Павел Слиз в интервью PAP сказал, что представители ПиС подали ходатайство о закрытии заседания комитета, "потому что хотели заняться политическими махинациями, не связанными с бюджетом".