Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаОбществоПрезидентПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В результате мощного землетрясения в Мьянме погиб 3301 человек

Изображение

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось до 3301, еще 4792 человека пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

"Как узнал корреспондент телевидения 4 апреля, в результате мощного землетрясения в Мьянме погиб 3301 человек, 4792 человека получили ранения, еще 221 числится пропавшим без вести", - говорится в сообщении телевидения.

Что известно о разрушительном землетрясении в Мьянме и Таиланде
"Самая главная задача - это поиск людей". В МЧС рассказали о работе белорусских спасателей в Мьянме
землетрясениеМьянма