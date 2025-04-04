Число погибших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось до 3301, еще 4792 человека пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

"Как узнал корреспондент телевидения 4 апреля, в результате мощного землетрясения в Мьянме погиб 3301 человек, 4792 человека получили ранения, еще 221 числится пропавшим без вести", - говорится в сообщении телевидения.