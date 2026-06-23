В результате торнадо в Свердловской области России пострадали 16 человек

Погода преподносит неприятные сюрпризы в России. Город Кушва Свердловской области стал эпицентром настоящего торнадо. Пострадали 16 человек.

Разрушительный смерч срывал крыши, рушил здания и валил деревья на улицы и машины. Без электричества остались около 5 тыс. человек, 100 жилых домов получили повреждения. 16 строений разрушены.