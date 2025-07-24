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В результате ударов Камбоджи по Таиланду погибли 12 человек

В результате ударов Камбоджи по Таиланду погибли 12 человек

В Таиланде на границе с Камбоджей погибли 11 мирных жителей и 1 военнослужащий из-за военных ударов, сообщил ТАСС со ссылкой на агентство Reuters и министра здравоохранения страны Сомсака Тхепсутхина.

Министр также заявил, что действия Камбоджи, включая нападение на тайскую больницу, стоит расценивать как военные преступления, и призвал Пномпень прекратить насилие, пишет агентство.

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Утром 24 июля произошли вооруженные столкновения вдоль камбоджийско-таиландской границы в провинции Оддар-Миенчей.

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Фото: РИА Новости

Таиландвооруженный конфликт