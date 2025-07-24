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В результате ударов Камбоджи по Таиланду погибли 12 человек
Автор:Редакция news.by
В результате ударов Камбоджи по Таиланду погибли 12 человекnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bfe05db-0f8b-446b-a904-748241b1e87a/conversions/6676d704-d341-4496-a753-dc56ec151626-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bfe05db-0f8b-446b-a904-748241b1e87a/conversions/6676d704-d341-4496-a753-dc56ec151626-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bfe05db-0f8b-446b-a904-748241b1e87a/conversions/6676d704-d341-4496-a753-dc56ec151626-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bfe05db-0f8b-446b-a904-748241b1e87a/conversions/6676d704-d341-4496-a753-dc56ec151626-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Таиланде на границе с Камбоджей погибли 11 мирных жителей и 1 военнослужащий из-за военных ударов, сообщил ТАСС со ссылкой на агентство Reuters и министра здравоохранения страны Сомсака Тхепсутхина.
Министр также заявил, что действия Камбоджи, включая нападение на тайскую больницу, стоит расценивать как военные преступления, и призвал Пномпень прекратить насилие, пишет агентство.
Утром 24 июля произошли вооруженные столкновения вдоль камбоджийско-таиландской границы в провинции Оддар-Миенчей.
Фото: РИА Новости