В Риге проходит забастовка у памятника русскому полководцу Барклаю-де-Толли

Порядка полусотни жителей Риги проводят забастовку у памятника русскому полководцу Барклаю-де-Толли. На этой неделе комиссия по финансам и управлению столичной думы поддержала демонтаж и перенос сооружения. По мнению городских властей, он прославляет российскую культуру и историю. Памятник был построен на народные пожертвования еще в 1913 году.

Примечательно, что борьба граждан Латвии с историческим ревизионизмом правительства происходит в день освобождения Риги от фашистских захватчиков. Нацисты планировали уничтожить город - взорвать более 5 тысяч объектов, но такой сценарий удалось предотвратить: с помощью партизан все разминировали. В боях за освобождение Латвии от фашистского гнета погибло 150 тысяч советских солдат.