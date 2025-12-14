3.72 BYN
В России более сотни водителей оказались в снежном плену
Автор:Редакция news.by
Мощная метель накрыла российские Поволжье и Приуралье. На дорогах Саратовской области - коллапс, произошли десятки ДТП на федеральных трассах. В снежном плену оказались более сотни водителей, у многих не было с собой еды, заканчивались запасы бензина.
На данный момент спасатели вызволили из снежных заносов около 200 человек, включая 50 детей. На расчистку дорог направлено свыше 1,5 тыс. единиц техники. В результате сильных порывов ветра и падения деревьев повреждены линии электропередачи в 205 населенных пунктах. Разрушены крыши нескольких домов, больниц и школ.