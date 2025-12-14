В России более сотни водителей оказались в снежном плену

Мощная метель накрыла российские Поволжье и Приуралье. На дорогах Саратовской области - коллапс, произошли десятки ДТП на федеральных трассах. В снежном плену оказались более сотни водителей, у многих не было с собой еды, заканчивались запасы бензина.