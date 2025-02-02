В России удар ВСУ по интернату в Судже Курской области назвали терактом

Удар Вооруженных сил Украины по интернату в Судже - теракт, за который несут ответственность все те, кто накачивает Киев вооружениями, его организаторы и исполнители понесут неотвратимое наказание. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, сообщает БЕЛТА.

Дипломат заявила, что спланированный обстрел интерната, в котором находились люди, - еще одно свидетельство бесчеловечных преступлений Киева, не имеющих срока давности. Она призвала все ответственные правительства, прежде всего тех, кто искренне настроен на поиск путей скорейшего урегулирования кризиса вокруг Украины, и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением "этого омерзительного преступления и публично дистанцироваться от киевских властей и их западных кураторов, совершающих подобные террористические атаки".

Ракетный удар по интернату в Судже Курской области нанесен 1 февраля. Пуск ракет из Сумской области был зафиксирован российскими средствами противовоздушной обороны. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн проинформировал, что достоверной информации о числе пострадавших пока нет.

В Минобороны РФ отметили, что провокация Киева нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное в Курской области. Удар по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве.

Представители комендатуры в Судже из числа ВСУ обманули с организацией коридора для вывода мирных жителей, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апты Алаудинов.