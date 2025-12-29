В России установлен День памяти жертв геноцида советского народа

В России появится новая памятная дата - 19 апреля - День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны. Проект подписанного 29 декабря закона был внесен в Госдуму группой депутатов в ноябре в том числе для противодействия фальсификации истории.

В документе подчеркивалось, что сохранение правды о подвиге советского народа во время Великой Отечественной войны является священным долгом потомков победителей перед прошлыми, нынешними и будущими поколениями. Дата выбрана неслучайно: 19 апреля 1943 года был утвержден первый правовой акт, который зафиксировал массовое уничтожение нацистами мирного населения и положил начало привлечению виновных к ответственности.