В Румынии беспилотник врезался в жилую многоэтажку

Ночью 29 мая в румынском городе Галац, на востоке страны, беспилотник врезался в жилой многоэтажный дом. От мощного взрыва на 10-м этаже вспыхнул пожар, пострадали 2 человека (женщина и 14-летний подросток).

Сообщается, что в это же время еще один беспилотный аппарат рухнул на северо-западе Румынии.