В Румынии беспилотник врезался в жилую многоэтажку
Автор:Редакция news.by
Украинский кризис хаотично выплескиваться на территорию соседних европейских государств, ставя под угрозу жизни мирных граждан.
Ночью 29 мая в румынском городе Галац, на востоке страны, беспилотник врезался в жилой многоэтажный дом. От мощного взрыва на 10-м этаже вспыхнул пожар, пострадали 2 человека (женщина и 14-летний подросток).
Спасателям пришлось экстренно эвакуировать около 70 жильцов. Власти подготовили пункты их временного размещения.
Сообщается, что в это же время еще один беспилотный аппарат рухнул на северо-западе Румынии.