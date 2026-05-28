В Румынии беспилотник врезался в жилую многоэтажку

Украинский кризис хаотично выплескиваться на территорию соседних европейских государств, ставя под угрозу жизни мирных граждан.

Ночью 29 мая в румынском городе Галац, на востоке страны, беспилотник врезался в жилой многоэтажный дом. От мощного взрыва на 10-м этаже вспыхнул пожар, пострадали 2 человека (женщина и 14-летний подросток).

Спасателям пришлось экстренно эвакуировать около 70 жильцов. Власти подготовили пункты их временного размещения.

Сообщается, что в это же время еще один беспилотный аппарат рухнул на северо-западе Румынии.

