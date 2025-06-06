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В Рязанской области Росгвардия предотвратила теракт на военном объекте
В Рязанской области Росгвардия предотвратила теракт на военном объектеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96ddab88-d9c8-4bad-8924-853683e4701d/conversions/2b3002f4-8abc-439e-a68b-2d4f5c7715e7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96ddab88-d9c8-4bad-8924-853683e4701d/conversions/2b3002f4-8abc-439e-a68b-2d4f5c7715e7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96ddab88-d9c8-4bad-8924-853683e4701d/conversions/2b3002f4-8abc-439e-a68b-2d4f5c7715e7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96ddab88-d9c8-4bad-8924-853683e4701d/conversions/2b3002f4-8abc-439e-a68b-2d4f5c7715e7-xl-___webp_1920.webp 1920w
Сотрудники Росгвардии пресекли теракт с применением БПЛА на одном из военных объектов в Рязанской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В районе одного из населенных пунктов Рязанской области сотрудники Росгвардии, осуществлявшие охрану военного объекта одного из силовых ведомств, при помощи технических средств наблюдения выявили злоумышленника, готовившего террористический акт с применением БПЛА. В ходе задержания преступник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. При нем обнаружен травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами", - говорится в сообщении.
Фото: ТАСС