В Рязанской области Росгвардия предотвратила теракт на военном объекте

Сотрудники Росгвардии пресекли теракт с применением БПЛА на одном из военных объектов в Рязанской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В районе одного из населенных пунктов Рязанской области сотрудники Росгвардии, осуществлявшие охрану военного объекта одного из силовых ведомств, при помощи технических средств наблюдения выявили злоумышленника, готовившего террористический акт с применением БПЛА. В ходе задержания преступник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. При нем обнаружен травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами", - говорится в сообщении.