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В Саудовской Аравии стартовали переговоры между делегациями Украины и США

В Джидде начались переговоры между американской делегацией и представителями Украины.

Одна из тем встречи - готовность Киева предпринять шаги к мирному урегулированию конфликта с Россией. Также будет обсуждаться возможность заключения сделки об ископаемых.

Зеленский хоть и не участвует в переговорах, все же находился в Саудовской Аравии. Он уже вернулся в Киев.

переговоры