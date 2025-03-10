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В Саудовской Аравии стартовали переговоры между делегациями Украины и США
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1_22025-03-11T10:32:36.000000Z00
В Джидде начались переговоры между американской делегацией и представителями Украины.
Одна из тем встречи - готовность Киева предпринять шаги к мирному урегулированию конфликта с Россией. Также будет обсуждаться возможность заключения сделки об ископаемых.
Зеленский хоть и не участвует в переговорах, все же находился в Саудовской Аравии. Он уже вернулся в Киев.