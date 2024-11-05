3.31 RUB
3.53 USD
3.71 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоРегионыЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Сеуле впервые за 100 лет выпал снег
Президент
Все
Лукашенко выступил с инициативой создания механизма контроля над новым смертоносным оружием
Лукашенко предложил проработать вопрос об организации встречи лиц региональных организаций Евразии
Президент Беларуси назвал задачи для создания новой архитектуры евразийской безопасности
Лукашенко заявил, что многополярность является исторической неизбежностью
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все