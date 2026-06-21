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В Швейцарии 21 июня проводятся встречи по урегулированию на Ближнем Востоке
Официальные четырехсторонние переговоры США и Ирана с участием посредников из Катара и Пакистана запланированы на курорте Бюргеншток. За ними позже последуют двухсторонние консультации Вашингтона и Тегерана. Все делегации уже на месте, меры безопасности усилены.
Американскую сторону представляет вице-президент США Джей Ди Вэнс. По итогам первого раунда переговоров он рассчитывает получить приглашение для инспекторов ООН на иранские ядерные объекты. Взамен Вашингтон разморозит часть активов Тегерана.
Главная цель иранской делегации - добиться выполнения 14 обязательств, которые США взяли на себя перед властями Исламской Республики, в том числе прекращения боевых действий в Ливане, из-за которых накануне Иран закрыл движение через Ормузский пролив.
Вэнс тем не менее заявил, что пролив остается открытым. Президент США Дональд Трамп заверил, что суда не будут платить за проход через Ормуз во время переговоров и после их завершения. Все же позиция Тегерана была услышана. Израиль после координации с Вашингтоном приказал армии прекратить огонь в Ливане. Однако ЦАХАЛ остается на занятых позициях на юге страны.