В Сирии погибли не менее 11 человек после нападения на штаб службы общей безопасности

Фото: ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/540d1b66-3ef1-414f-a790-2e47e175b529/conversions/130ce79c-2ea1-43df-ad2d-b4f7971a9c08-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/540d1b66-3ef1-414f-a790-2e47e175b529/conversions/130ce79c-2ea1-43df-ad2d-b4f7971a9c08-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/540d1b66-3ef1-414f-a790-2e47e175b529/conversions/130ce79c-2ea1-43df-ad2d-b4f7971a9c08-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/540d1b66-3ef1-414f-a790-2e47e175b529/conversions/130ce79c-2ea1-43df-ad2d-b4f7971a9c08-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: ТАСС

После нападения на штаб службы общей безопасности в сирийском городе Сахная погибли минимум 11 человек, в том числе шесть силовиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

"В результате действий преступных группировок, нападающих на мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов, число погибших в Сахнае достигло 11 человек, имеется также множество раненых", - указывается в сводке, размещенной в телеграм-канале Минздрава в переходном правительстве арабской республики.

Ранее в МВД Сирии заявляли, что власти "сокрушат железным кулаком всех тех, кто попытается дестабилизировать обстановку в стране и угрожать безопасности мирных граждан".

По данным телеканала Al Mayadeen, управление внутренних дел сирийской столицы ввело в Сахнае комендантский час. Силы безопасности, подконтрольные новым властям, проводят там спецоперацию против местных ополченцев.

Известно, что в населенном пункте Сахная, являющемся пригородом Дамаска, проживает преимущественно друзское население. Накануне между представителями властей Дамаска и старейшинами друзской общины была достигнута договоренность о прекращении столкновений в предместье Джарамана.