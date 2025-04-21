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В Сирии погибли не менее 11 человек после нападения на штаб службы общей безопасности
После нападения на штаб службы общей безопасности в сирийском городе Сахная погибли минимум 11 человек, в том числе шесть силовиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
"В результате действий преступных группировок, нападающих на мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов, число погибших в Сахнае достигло 11 человек, имеется также множество раненых", - указывается в сводке, размещенной в телеграм-канале Минздрава в переходном правительстве арабской республики.
Ранее в МВД Сирии заявляли, что власти "сокрушат железным кулаком всех тех, кто попытается дестабилизировать обстановку в стране и угрожать безопасности мирных граждан".
По данным телеканала Al Mayadeen, управление внутренних дел сирийской столицы ввело в Сахнае комендантский час. Силы безопасности, подконтрольные новым властям, проводят там спецоперацию против местных ополченцев.
Известно, что в населенном пункте Сахная, являющемся пригородом Дамаска, проживает преимущественно друзское население. Накануне между представителями властей Дамаска и старейшинами друзской общины была достигнута договоренность о прекращении столкновений в предместье Джарамана.
Друзы - обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа, представители которой проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. Всего в Сирии насчитывается около 700 тыс. друзов.