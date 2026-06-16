В США офицер полиции открыл огонь по автомобилю с женщинами и младенцем

Очередной шокирующий случай полицейского насилия в США. В штате Миссисипи офицер открыл огонь по автомобилю с женщинами и младенцем.

Жертвой жестокости американских силовиков стал годовалый Коэн Уайли, который скончался от огнестрельного ранения. Спасти его врачи не смогли.

Инцидент произошел на парковке гипермаркета Walmart в городе Сенатобия, сообщают американские СМИ. Экипаж полиции прибыл к торговому центру после вызова охранников, которые заподозрили двух женщин в мелкой краже подгузников.

Когда женщины попытались уехать с парковки, один из офицеров начал стрельбу прямо по лобовому стеклу автомобиля.