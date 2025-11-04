Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В США разбился грузовой самолет - 7 человек погибли

7 человек погибли и еще как минимум 11 пострадали при крушении грузового самолета в американском Кентукки. При падении он протаранил несколько зданий, топливные баки и сотни машин.

По предварительным данным, у борта вскоре после взлета загорелся двигатель. Момент жуткого ЧП распространяется в Сети.

Самолет направлялся на Гавайи и вез большое количество топлива. Разбор завалов продолжается, число жертв может увеличиться.

