3.68 BYN
2.98 BYN
3.43 BYN
В США разбился грузовой самолет - 7 человек погибли
Автор:Редакция news.by
7 человек погибли и еще как минимум 11 пострадали при крушении грузового самолета в американском Кентукки. При падении он протаранил несколько зданий, топливные баки и сотни машин.
По предварительным данным, у борта вскоре после взлета загорелся двигатель. Момент жуткого ЧП распространяется в Сети.
Самолет направлялся на Гавайи и вез большое количество топлива. Разбор завалов продолжается, число жертв может увеличиться.