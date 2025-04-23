В Стамбуле произошли 10 афтершоков магнитудой от 3,1 до 4,9 после первого землетрясения

Десять афтершоков магнитудой от 3,1 до 4,9 произошло в Стамбуле после первого землетрясения магнитудой 6,2. Об этом сообщает ТАСС.

По данным AFAD, землетрясение магнитудой 6,2 произошло в 12:49 (местное время совпадает с минским). В 12:51 зарегистрирован повторный толчок магнитудой в 5,9. За ним последовали землетрясения магнитудой 4,4, 4,8, 4,5 и 4,9. С 13:07 мощность толчков начала падать до 3,4-3,1. Афтершоки, как отмечают местные эксперты, продолжатся.

"Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Силиври, Мраморное море, Стамбул. В связи с землетрясением, которое также ощущалось в соседних провинциях, AFAD и все команды наших соответствующих учреждений приступили к оценке ущерба", - написал в соцсети X министр внутренних дел Али Ерликая.

Департамент ЧС республики сообщил, что информации о жертвах и разрушениях в Стамбуле после землетрясения нет. Ведомство уточнило, что данные приводятся по состоянию на 14:30. Сведения получены в результате инспекций, проведенных сотрудниками департамента, и анализа сообщений, поступивших на горячую линию.

Управление губернатора провинции Стамбул в свою очередь также указало на отсутствие сейчас данных о разрушениях. "На данный момент уведомлений о разрушении зданий не поступало. Наши подразделения продолжают работы по инспектированию на местах. Мы просим наших граждан сохранять спокойствие и не приближаться к зданиям, которые могли быть повреждены", - отметили власти провинции. Вместе с этим Минтранс Турции сообщил, что транспортная инфраструктура не пострадала.

Ранее AFAD сообщило о землетрясении магнитудой 6,2 балла. В городе ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались перебои с доступом в интернет. Люди выбежали на улицу и держались на расстоянии от больших сооружений.