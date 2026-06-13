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В странах Балтии выросла стоимость электроэнергии

В странах Балтии продолжают фиксировать рост стоимости электроэнергии после отключения от кольца БРЭЛЛ.

В Литве в конце весны цена на электричество подскочила на 41 % по сравнению с апрелем и составила 82 евро за мегаватт-час. В соседней Латвии цена выросла еще больше - на 43 %.

Как поясняют энергетики, причиной стало снижение выработки ветровой и гидроэлектроэнергии.

Легче всего Эстонии - там цена на электричество выросла всего на 11 % и составила 60 евро.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

ЭстонияЛитваэлектроэнергияценыЛатвия