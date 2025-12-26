В Суздале белорусы построили самую большую школу во Владимирской области

Новый год в новой школе. В период новогодних праздников российские школьники получили нужный и важный подарок от белорусских строителей - в Суздале открыли новую школу на 1 200 мест. Этот образовательный центр лучший в регионе.

Суздаль - уникальный город-музей. Такое ощущение, что время здесь остановилось. Вместо машин санные повозки, а вокруг белокаменные храмы и деревянные домики с резными наличниками на окнах. Суздаль старше Москвы и Владимира, входит в Золотое кольцо России. Здесь находится около 200 памятников архитектуры, которые входят в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Не случайно город называют "храмом русской культуры".

Владимирская область - ключевой партнер Беларуси. По итогам 2025 года товарооборот вырос на 20 %. Совместных проектов очень много, но один из самых важных и значимых - строительство в Суздале школы на 1 200 мест, кстати, самой большой во Владимирской области.

Храм знаний от белорусских строителей

За масштаб и содержание местные называют новую школу "храмом знаний". Это больше чем школа - настоящий образовательный центр. Состоит из нескольких блоков, где начальные классы и старшеклассники учатся раздельно. Софья Теплова - ученица 11 "А" класса. 2026 год для нее ответственный: окончание школы, экзамены, поступление в вуз. По словам девушки, белорусским специалистам удалось создать особое место, где учиться комфортно и интересно.

Софья Теплова, учащаяся средней общеобразовательной школы г. Суздаля (Россия):

"Мы везде походили, во все кабинеты зашли. Очень понравилось то, что много нового оборудования, много мест для обучающихся. Также дизайн школы интересный, красивый, яркий. Кабинеты выкрашены не в однотонные тона, а яркие - красные, голубые, даже оранжевые. Все располагает к учебе".

В новой школе есть большая библиотека с уютной зоной для чтения, актовый зал, столовая, кабинеты творчества и труда, а также целый спортивный комплекс с бассейном на 8 дорожек, залом-трансформером для занятия легкой атлетикой, баскетболом и футболом. В будущем появится еще отдельное здание гостиницы - для школьников, которые будут приезжать сюда на олимпиады или экскурсии по древнему Суздалю.

Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

"Я восхищаюсь нашими строителями. Для Владимирской области это проект особый, знаковый, ничего похожего еще в регионе вообще не было. Я искренне благодарен губернатору Владимирской области, что он во время визита в нашу страну в 2023 году на встрече с Президентом Беларуси этот объект, знаковый для Владимирской области, отдал белорусским строителям. И мы показали, что можем делать из качественных современных материалов такой замечательный храм знаний".

Белорусские компании выбирают за качество, деловую репутацию и опыт

Как отметил губернатор Владимирской области, белорусские компании выбрали за качество, деловую репутацию и опыт строительства подобных объектов. Яркий пример - Воронежская область, где белорусы построили школу, образовательный центр "Содружество", детский сад и стадион "Факел" на 10 тыс. мест.

Александр Авдеев, губернатор Владимирской области России:

"Мы намерены и дальше сотрудничать с белорусскими компаниями, которые имеют представительство в России. Планируем строительство физкультурно-оздоровительных комплексов. Сейчас мы обсуждаем строительство титульного объекта, важного для города, для области, возможное участие в реконструкции стадиона "Торпедо". У коллег есть богатый опыт в Минске, в Беларуси и в России. Поэтому нам этот опыт будет очень полезен. Мы, помимо промышленных контактов, деловых встреч, рады сотрудничеству в строительной сфере".

Беларусь - ключевой партнер Владимирской области