В Тбилиси к очередному маршу оппозиции привлекли студентов

В Тбилиси состоялся очередной марш прозападной оппозиции против победы правящей партии на выборах.

На этот раз организаторы протестов перешли на новый уровень, привлекая к акции студентов. С флагами Евросоюза, антироссийскими лозунгами и плакатами молодежь собралась у парламента, скандируя: "Это наша страна!"

Фото ТАСС

Досталось на митинге корреспонденту РИА Новости. Протестующие включили над ухом журналиста громкоговоритель на высоких частотах, в итоге тот упал от звукового удара.

Фото ТАСС