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В Тбилиси к очередному маршу оппозиции привлекли студентов

В Тбилиси состоялся очередной марш прозападной оппозиции против победы правящей партии на выборах.

На этот раз организаторы протестов перешли на новый уровень, привлекая к акции студентов. С флагами Евросоюза, антироссийскими лозунгами и плакатами молодежь собралась у парламента, скандируя: "Это наша страна!"

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Фото ТАСС

Досталось на митинге корреспонденту РИА Новости. Протестующие включили над ухом журналиста громкоговоритель на высоких частотах, в итоге тот упал от звукового удара.

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Фото ТАСС

По словам журналиста, провокаторы возмутились, услышав русскую речь. После инцидента полицейские поймали такси и отправили его в отель. Сейчас корреспондент в безопасности.

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