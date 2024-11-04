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В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС

У здания парламента в Тбилиси прошла очередная акция протеста против результатов парламентских выборов.

На этот раз при откровенной поддержке европейских политиков. Перед толпой выступили председатели парламентских комитетов по иностранным делам 8 стран ЕС.

Отметилась акция и нападками в сторону журналистов: грузинские "купленные патриоты" воспрепятствовали работе сотрудников местного телеканала, который придерживается лояльной к правящей власти позиции.

Фото ТАСС

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