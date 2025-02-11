В Техасе задержали рейс American Airlines из-за предполагаемой угрозы взрыва

Очередное ЧП в США. Один человек погиб, еще несколько пострадали в результате столкновения двух самолетов в аэропорту города Скотсдейл в Аризоне.

Накануне рейс American Airlines в Техасе задержали из-за предполагаемой угрозы взрыва. Перед вылетом один из пассажиров заметил на борту точку доступа Wi-Fi с названием "В самолете бомба". Ни один из пассажиров не признался в совершении неудачного розыгрыша, и всех находившихся на борту вывели из самолета, предварительно попросив показать, как названы их точки Wi-Fi. Все пассажиры и багаж прошли повторную проверку, но бомбу так и не нашли.