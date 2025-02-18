В Турции состоялась встреча Эрдогана и Зеленского

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский провели переговоры в Анкаре. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на агентство "Анадолу".

Отмечается, что встреча прошла в закрытом для прессы режиме.

С турецкой стороны на переговорах присутствовали министр иностранных дел Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, глава Управления по связям при Администрации президента Фахреттин Алтун и главный советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.

На совместной пресс-конференции с Зеленским Эрдоган заявил, что Турция стала бы "идеальным местом" для переговоров между Россией, Украиной и США в предстоящий период. Он подчеркнул, что Турция окажет всяческую поддержку для завершения переговорного процесса прочным миром. Эрдоган также выразил надежду на скорейшее установление мира. По его словам, инициатива президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Украине соотносится с политикой Турции по этому вопросу.