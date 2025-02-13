В Украине готовится арест бывшего президента Порошенко - УНИАН

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Сотрудники правоохранительных органов Украины готовятся арестовать экс-президента страны Петра Порошенко по обвинению в государственной измене. Они уже дежурят недалеко от дома политика. Об этом стало известно от агентства УНИАН, сообщает ТАСС.

Какая именно структура проводит такие действия, не уточняется.

Накануне Порошенко информировал, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел против него санкции. Также он пожаловался, что ему вручили сразу 15 повесток в Государственное бюро расследований, тем самым запретив поездку на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля.

Давление на Порошенко усилилось в конце января. Тогда депутат украинского парламента Ирина Геращенко заявляла, что экс-президента хотят на полгода лишить права посещать пленарные заседания. О планах власти наложить ограничения на парламентскую деятельность Порошенко также сообщала пресс-служба его партии - "Европейской солидарности".