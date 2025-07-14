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В Украине может появиться новое правительство
В украинском правительстве планируются перестановки, может быть назначен новый премьер-министр.
Как заявил Владимир Зеленский, он предложил возглавить правительство Украины первому вице-премьер-министру - министру экономики Юлии Свириденко. "Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время", - написал он в своем телеграм-канале.
Зеленский сообщил, что на встрече со Свириденко обсуждались конкретные меры, которые помогут, в частности, масштабировать собственное производство оружия.
По информации украинских СМИ, отправляемого в отставку нынешнего премьер-министра Дениса Шмыгаля могут назначить министром обороны. Также на эту должность рассматривают министра цифровой трансформации Михаила Федорова. А нынешнего министра обороны Рустема Умерова могут назначить послом в США. Также не исключены слияния некоторых министерств. В частности, под вопросом находится судьба Министерства национального единства.-