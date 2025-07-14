В Украине может появиться новое правительство

В украинском правительстве планируются перестановки, может быть назначен новый премьер-министр.

Как заявил Владимир Зеленский, он предложил возглавить правительство Украины первому вице-премьер-министру - министру экономики Юлии Свириденко. "Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время", - написал он в своем телеграм-канале.

Зеленский сообщил, что на встрече со Свириденко обсуждались конкретные меры, которые помогут, в частности, масштабировать собственное производство оружия.