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В Украине ожидается подорожание хлеба на 15-20 %
Жителей Украины предупредили о неизбежном подорожании базовых продуктов питания из-за системного кризиса в энергетике. По заявлению депутата Верховной рады от правящей партии, в ближайшее время стоимость хлеба в стране вырастет на 15-20 %.
Замглавы Всеукраинского аграрного совета дает еще более тревожные прогнозы, заявляя, что рост цен может достигнуть 25 %.
Главной причиной удорожания хлебобулочной продукции станет переход хлебозаводов на промышленные генераторы, что колоссально увеличивает себестоимость производства.
Ситуация усугубляется критическим дефицитом в энергосистеме страны, который летом станет еще более ощутимым. По прогнозам синоптиков, в регионы идет аномальная жара до 40 градусов, что спровоцирует массовое включение климатической техники и перегрузку сетей.
Одновременно с этим власти выводят в плановый ремонт энергоблоки атомных станций, что лишит энергосистему еще 2 ГВт мощности. Все в совокупности значительно отразится на производстве, в том числе и стоимости хлеба.