В Украине ожидается подорожание хлеба на 15-20 %

Жителей Украины предупредили о неизбежном подорожании базовых продуктов питания из-за системного кризиса в энергетике. По заявлению депутата Верховной рады от правящей партии, в ближайшее время стоимость хлеба в стране вырастет на 15-20 %.

Замглавы Всеукраинского аграрного совета дает еще более тревожные прогнозы, заявляя, что рост цен может достигнуть 25 %.

Главной причиной удорожания хлебобулочной продукции станет переход хлебозаводов на промышленные генераторы, что колоссально увеличивает себестоимость производства.

Ситуация усугубляется критическим дефицитом в энергосистеме страны, который летом станет еще более ощутимым. По прогнозам синоптиков, в регионы идет аномальная жара до 40 градусов, что спровоцирует массовое включение климатической техники и перегрузку сетей.