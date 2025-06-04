В Украине приняли изменения в Бюджетный кодекс

Верховная рада Украины в окончательном чтении приняла изменения в Бюджетный кодекс страны для реализации сделки по полезным ископаемым с США. Об этом заявила депутат Ирина Геращенко в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"Триста девять народных депутатов приняли изменения в Бюджетный кодекс Украины относительно реализации соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления № 13256", - написала депутат.

Она напомнила, что цель соглашения - направлять 50 % согласованного с Украиной дохода от использования определенных природных ресурсов в специальный фонд госбюджета, откуда средства перечисляются в фонд.

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко отмечал, как сообщает ТАСС, что для реализации условий соглашения Украине придется внести изменения не только в Бюджетный кодекс, но и, возможно, в налоговый и еще в ряд документов финансового законодательства. Депутат парламента Ярослав Железняк в свою очередь отмечал, что Украине придется изменить около 20 законов, чтобы реализовать соглашение с США.