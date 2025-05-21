В Украине суд лишил каноническую УПЦ женского монастыря

" Решением Ровенского Северо-Западного апелляционного хозяйственного суда комплекс сооружений Свято-Васильевского женского монастыря в Овруче вернули в собственность государства. Суд отменил право частной собственности на памятник архитектуры национального значения, которое находилось в пользовании религиозной общины УПЦ более 19 лет ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.

Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.