В Украине трем сотрудникам военкомата грозит 6 лет тюрьмы по делу об избиении

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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что предъявило обвинения офицеру и двум военнослужащим районного военкомата в Ровненской области на западе страны по факту избиения и силовой мобилизации военнообязанного, фигурантам грозит до шести лет тюрьмы. Об этом сообщают РИА Новости.

"Работники ГБР сообщили о подозрении офицеру и двум военнослужащим Дубенского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата - Прим. ред.) по факту принудительной мобилизации военнообязанного мужчины. В частности, его силой удерживали, а двое чиновников еще и избили", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГБР.

Уточняется, что 21 февраля 2025 года во время проведения мобилизационных мероприятий в селе Иванье сотрудники районного военкомата заметили мужчину на велосипеде. Они применили к нему слезоточивый газ и насильно затащили в служебный автомобиль, избили. Как отмечается, он под физическим давлением сообщил свои анкетные данные и был насильно доставлен в военкомат. При этом еще в 2019 году его признали непригодным к военной службе. Военно-врачебная комиссия эти данные во внимание не приняла, поэтому сейчас мужчина мобилизован в одну из воинских частей Ровненской области.

Всем троим вменяется статья "Незаконное лишение свободы человека, сопровождавшееся причинением физических страданий, совершенное группой лиц без предварительного сговора". Двоим из них также вменяется статья "Пытки, совершенные группой лиц без предварительного сговора, с целью принудить потерпевшего к действиям, противоречащим его воле, или наказать за действия, совершенные им". Санкция статей предусматривает до 6 лет лишения свободы.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.